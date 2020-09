Sardegna: Cagliari si candida come capitale europea del verde ma esplodono polemiche per il taglio di alcuni alberi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cagliari si candiderà alla competizione "European gree capital 2023" con l'obiettivo di diventare capitale del verde in campo continentale. Lo ha reso noto il sindaco Paolo Truzzu rispondendo in questo modo alle polemiche scatenate dagli ambientalisti del Gruppo d'intervento giuridico e dalla minoranza di centrosinistra sul taglio dei pini in viale Buoncammino. "Si tratta di una polemica strumentale - ha dichiarato il primo cittadino cagliaritano - le stesse che avevano investito nel 2015 Paolo Frau, assessore della giunta Zedda, il mio predecessore. L'amministrazione interviene quando gli agronomi certificano la pericolosità delle piante. Nel caso specifico di vial Buonacammino ci sono delle piante che hanno una pericolosità estrema, e questo è già stato dichiarato a metà agosto. Stiamo intervenendo lì e altrove con un'operazione di cavatura, ovvero il recupero della pianta, il suo posizionamento in vivaio e, successivamente, il ripristino in un'altra sede. Oppure, come nel caso dei pini, con il taglio. I pini saranno sostituiti con piante analoghe più giovani Non c'è nessuna distruzione del verde e dell'ambiente cagliaritano ma la necessità d'intervenire per motivi di sicurezza -. Nel corso di quest'anno a Cagliari si sono verificati dei casi di caduta di alberi sopra delle macchine e solo per miracolo non è morto nessuno. Non voglio avere sulla coscienza un morto, insomma non mi voglio trovare nella stessa situazione in cui si trova ora il gestore del campeggio in Toscana in cui un pino cadendo ha ucciso due ragazze". (segue) (Rsc)