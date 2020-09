Coronavirus: Piemonte, temperatura dei figli sul diario di scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata firmata oggi da Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, l'ordinanza che regolamenta la misurazione della temperatura agli studenti in vista della partenza ufficiale dell’anno scolastico, in programma il 14 settembre. La responsabilità della rilevazione è stata affidata dal Governo alle singole famiglie, ma il Piemonte introduce per le scuole l'obbligo di verificarlo. In particolare, la Regione raccomanda a tutti gli istituti di misurare la temperatura agli alunni prima dell’ingresso a scuola. Qualora l’istituto, per ragioni oggettive e comprovate, non fosse nelle condizioni di farlo, dovrà prevedere un meccanismo di verifica quotidiana (attraverso una autocertificazione che potrà essere fornita sul registro elettronico, sul diario o su un apposito modulo) per controllare che la temperatura sia stata effettivamente misurata dalla famiglia. Nel caso in cui uno studente dovesse presentarsi senza tale autocertificazione, la scuola avrà l’obbligo di misurare la febbre per consentirne l’ingresso in classe. (segue) (Rpi)