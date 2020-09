Abruzzo: Testa (Fd'I), bisogna reintrodurre il bonus baby sitter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le linee guida ministeriali invitano i genitori a tenere a casa i bambini all'insorgenza del primo sintomo, che sia raffreddore, tosse o qualche linea di febbre, ma nessuno per il momento sembra aver considerato quali possano essere le difficoltà nel seguire questa indicazione. Lo scrive in una nota Guerino Testa, capogruppo di Fratelli d'Italia nel consiglio regionale abruzzese, che sottolinea come secondo una indagine di Yoopies, piattaforma internazionale di servizi alla famiglia, circa il 70 per cento dei nuclei familiari analizzati veda la tata come l'unica soluzione possibile, ma del bonus baby sitter, introdotto con il decreto 'Cura Italia' e rinnovato con quello 'Rilancio', non v'è traccia alcuna tra le nuove misure predisposte dal governo centrale. "Con l'apertura del nuovo anno scolastico, dunque, giunge al capolinea, così come anche lo smart working ed il congedo parentale, la disposizione introdotta per agevolare i genitori durante la chiusura delle scuole. Ma è così evidente quanto le famiglie vadano ancora sostenute in tal senso", afferma. Secondo Testa "che la scuola debba essere il miglior posto dove portare i propri figli è fuori dubbio, quindi ben venga anche la raccomandazione di lasciarli a casa se non sono in condizioni di benessere generale, ma sta di fatto che l'incognita della comparsa dei sintomi al mattino, anche di un banale raffreddore, spaventa numerosi genitori. Come fare con il lavoro? Quali strade seguire? Sono domande ancora senza risposta - sottolinea Testa - alla vigilia dell'apertura delle scuole, poiché non ci sono linee guida né tanto meno cenni circa un'imminente misura a sostegno dei genitori che lavorano". (segue) (Gru)