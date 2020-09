Coronavirus: in Sardegna potranno effettuare il tampone anche i laboratori privati accreditati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera della giunta regionale alla possibilità per i laboratori accreditati della Sardegna di eseguire il tampone per l'individuazione del virus Sars-Cov-2 ai cittadini che ne faranno richiesta dietro prescrizione medica. L'esecutivo regionale, ha approvato le linee di indirizzo che definiscono le procedure per l'individuazione delle strutture idonee all'esecuzione dei test e gli adempimenti a cui gli stessi laboratori dovranno attenersi. "Potenziamo il sistema di accertamento diagnostico sul nostro territorio a beneficio dei sardi - ha detto il presidente della Regione, Christian Solinas -. Già nel mese di maggio la Regione aveva presentato in Conferenza Stato-Regioni la proposta per estendere ai laboratori privati l'esecuzione del test molecolare, a cui è poi seguita, ad agosto, una specifica richiesta al ministero della Salute. Nelle more di una risposta definitiva da Roma abbiamo deciso di intervenire e lo abbiamo fatto con criterio e buon senso. Il controllo della Sanità pubblica sull'attività diagnostica realizzata dai laboratori privati sarà preminente. Un servizio in più che sarà dato ai cittadini nella massima sicurezza". (segue) (Rsc)