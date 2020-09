Referendum: sabato alla Fondazione Valenzi dibattito tra le ragioni del No e del Sì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Verso il Referendum" in programma sabato 12 settembre dalle ore 11 al Maschio Angioino di Napoli nella sede della Fondazione Valenzi, l'istituzione internazionale dedicata a Maurizio Valenzi, parlamentare italiano ed europeo, sindaco a Napoli dal 1975 al 1983. L'evento-dibattito sul Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020, aperto a coloro che vorranno partecipare previa prenotazione nel pieno rispetto delle norme anti-Covid 19, vuole contribuire al dibattito per comprendere effettivamente in cosa consista la riforma costituzionale sul taglio del numero dei parlamentari. Dopo i saluti della presidente della Fondazione, Lucia Valenzi, prenderà il via il "contraddittorio" tra le due distinte posizioni rappresentate dal giurista Marco Plutino, professore di Diritto costituzionale presso l'Università di Cassino, per il No, e dal giurista Angelo Costa, avvocato professionista, che argomenterà le ragioni del Si. Seguirà un confronto tra partecipanti. Il dibattito sarà moderato dal giornalista e scrittore Ermanno Corsi. "La Fondazione Valenzi - spiega una nota - in questi anni, non si è mai schierata con partiti e correnti, ma nello stesso tempo ha sempre partecipato al dibattito elettorale cercando di offrire un luogo di libera, aperta e serena discussione. È quello che si vuole fare con quest'iniziativa in un momento così importante per l'architettura istituzionale del nostro Paese". L'evento sarà trasmesso in diretta Facebook dalla pagina della Fondazione Valenzi. (Ren)