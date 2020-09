Roma: Anzaldi (IV), Record prostitute, dove sono droni e Raggi?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla luce dell'invasione di prostitute per le strade di Roma, anche alle fermate degli autobus e negli spazi dei distributori di benzina, come documentato da Leggo, viene da chiedersi: dove sono finiti gli inflessibili tutori della sicurezza che durante il lockdown hanno portato a infliggere il numero enorme di 449.352 multe ai cittadini, anche inseguendoli con i droni e a sirene spiegate?" Lo scrive su Facebook il deputato di Italia Viva, Michele Anzaldi. "Basti pensare ai runner multati anche per 4mila euro per una corsetta da soli lungo la spiaggia. Che fine ha fatto la sindaca Raggi, che nei mesi della chiusura totale per coronavirus invitava i cittadini addirittura alla delazione dei propri vicini di casa?" Forse è più comodo - prosegue Anzaldi - essere duri con i cittadini onesti, piuttosto che combattere la piaga dello sfruttamento della prostituzione? Contare 52 prostitute in meno di un chilometro, in piena zona residenziale, è l'ennesimo triste record per Roma, grazie alla peggiore amministrazione che abbia mai avuto".(Com)