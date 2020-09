Rifiuti: Viglione (M5s), fallimento totale gestione della giunta De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo le tantissime le segnalazioni che abbiamo presentato in questi anni in merito alla mancata attuazione della legge regionale 14/2016 sul riordino del ciclo dei rifiuti, in risposta a una delle nostre ultime interrogazioni, arriva la conferma. A quattro anni di distanza dall'approvazione da una legge salutata da giunta e maggioranza come salvifica, secondo quanto riscontrato dalla direzione generale sul ciclo dei rifiuti i cosiddetti Ato della Campania sarebbero sprovvisti dei rispettivi Piani d'ambito" Lo ha dichiarato Vincenzo Viglione, consigliere regionale Movimento 5 stelle che ha spiegato: "Strumenti organizzativi fondamentali che nei vuoti annunci deluchiani di questi anni avrebbero dovuto farci superare definitivamente le tante criticità connesse al ciclo dei rifiuti nella nostra regione, la cui assenza ad oggi, ufficialmente motivata da imprecisate ragioni tecniche, rappresenta la chiara e definitiva dimostrazione del fallimento totale della Giunta De Luca in materia di gestione dei rifiuti e dell'incredibile caos organizzativo che si registra quotidianamente in tutte le province, le cui conseguenze ricadono inevitabilmente sulle tasche dei cittadini campani". (Ren)