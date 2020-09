Campania: Cantalamessa (Lega), De Luca ha fallito, tante promesse e zero fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lavoro, ambiente, campi rom, roghi, De Luca non è più credibile". Lo ha dichiarato il deputato della Lega Gianluca Cantalamessa "Ogni anno - ha proseguito - ci promette sempre le stesse cose perché, un fallimento dopo l'altro, ha costruito un sistema di potere per favorire i soliti amici e non i cittadini campani. Oggi, in questo paese, se non sei nel cerchio magico, devi attendere mesi per visite specialistiche, anni per trovare un lavoro, una vita per avere giustizia. A Napoli l'11 settembre in piazza Matteotti la Campania che dice basta. Non sarà una piazza di partito ma una piazza di popolo. Insieme a Matteo Salvini per cacciare i mercanti dal Palazzo". (Ren)