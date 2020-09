Campania: sfrattati dall'Asl, Regione acconsente ad aprire tavolo d'incontro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina decine di persone in emergenza abitativa hanno messo in atto una protesta pacifica nel comitato elettorale del Governatore Vincenzo De Luca in via Generale Orsini (alle spalle della Regione Campania) mentre altrettante restavano in presidio in strada, dopo aver chiesto invano un incontro alla giunta regionale (nella figura del vicegovernatore Bonavitacola) e al direttore dell'Asl Napoli 1 nelle settimane scorse. Lo fa sapere un comunicato di Campagna per il diritto all'Abitare, che prosegue: "Sono state infatti messe sotto sgombero in piena pandemia da una proprietà dell'Asl Napoli 1 sita in salita san raffaele a Materdei, dove nove famiglie e in tutto una quarantina di senzatetto vivono da sei anni dopo che la struttura era lasciata vuota da oltre vent'anni in cui si erano succeduti solo sprechi su una struttura oggetto di una donazione a uso sociale ma totalmente inutilizzata. I dimostranti chiedevano un incontro alla giunta regionale per mediare questa situazione drammatica e costruire una soluzione che scongiuri lo sgombero. L'emergenza abitativa del resto, che in città come Napoli con la crisi e la pandemia è sempre più esplosiva, sembra totalmente assente dai temi della campagna elettorale per le imminenti elezioni regionali". (segue) (Ren)