Campania: Ciarambino, misure premianti per i comuni che adottano i Puc

- "In Campania abbiamo 700mila percettori di reddito di cittadinanza, 350mila dei quali occupabili. È un esercito di lavoratori che secondo la legge istitutiva del reddito dovrebbe essere utilizzata a costo zero dai comuni, per esempio per rimettere a posto scuole ed edifici pubblici, curare il verde pubblico, rimuovere i rifiuti, eppure solo 42 comuni, tra cui Bacoli, hanno approfittato di questa opportunità, nonostante sia solo una risorsa e non comporti alcun costo per i comuni utilizzatori. Se dovessi essere eletta come presidente della Regione Campania voglio assolutamente incentivare l'utilizzo di queste risorse preziose al servizio dei comuni e della collettività, anche per dare dignità a chi oggi percepisce il reddito di cittadinanza". Così la candidata alla Presidenza della Regione Campania del Movimento 5 stelle, Valeria Ciarambino, in visita insieme al ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, a Bacoli dove ha incontrato i 36 percettori del reddito di cittadinanza inseriti nei progetti utili alla collettività e, per questo, riconosciuto come modello virtuoso di riferimento direttamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. (segue) (Ren)