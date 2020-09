Regionali: Chiacchio (Iv) presenta candidatura con Rosato, aprire tavolo per tutelare settore giochi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro settore produce 11 miliardi di euro l'anno per lo Stato, che ci riconosce in termini di produttività, ma si dimentica quando deve tutelare le nostre aziende, che sono agenzie di scommesse, sale dedicate, società di noleggio, sale bingo. Abbiamo bisogno del sostegno della politica. Durante il lockdown chiedevamo la riapertura delle attività, dopo 100 giorni siamo riusciti a far riaprire le nostre sale ma ciò non basta. Alla politica chiediamo di darci una mano ed aprire un tavolo di confronto serio, leale, trasparente e costruttivo". Così Pasquale Chiacchio, presidente dell'Associazione gestori scommesse Italia (Agsi) e candidato per Italia Viva alle elezioni regionali in Campania, durante la presentazione della candidatura tenutasi a Napoli. Sul palco, erano presenti anche Ettore Rosato, coordinatore nazionale di Italia Viva e vice presidente della Camera, l'on. Catello Vitiello (Italia Viva), il direttore di Canale 8 Salvatore Calise ed il direttore di Agimeg Fabio Felici. In sala rappresentanti del Cni - Confederazione Noleggiatori Italiani e dell'Associazione dei guidatori-driver in Campania. "Imprenditoria e politica insieme - ha aggiunto Chiacchio - possono raggiungere risultati importanti. Vogliamo risolvere i problemi dell'intero settore dei giochi, un settore legittimato dallo Stato. Chiedo alla politica ed in particolare ad Ettore Rosato di starci vicino. Insieme possiamo costruire un grande percorso a tutela delle imprese dei giochi, che danno lavoro a 150mila addetti in tutta Italia". (segue) (Ren)