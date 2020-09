Cultura: dal 16 settembre a Napoli al via stagione concertistica della Domenico Scarlatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla musica classica a quella contemporanea sino a quella di frontiera. La 37esima Stagione concertistica dell'Associazione Domenico Scarlatti, alla Domus Ars di via Santa Chiara a Napoli, vedrà esibirsi protagonisti giovani, già avviati alla carriera concertistica internazionale, ma anche noti musicisti seguiti ed amati dal pubblico. Enzo Amato, direttore artistico della rassegna, ha dichiarato: "In questo breve ma 'infinito' periodo di chiusura, gli artisti, i musicisti e tutti gli operatori dello spettacolo hanno vissuto momenti di grande sconforto. Si è provato ad utilizzare i mezzi informatici per mantenere vivo l'interesse, ma il contatto con il pubblico è indispensabile affinché possa crearsi quella trasmissione di emozioni che soltanto in un concerto dal vivo può avvenire. Grazie al sostegno della Regione Campania e del Ministero alla Cultura, siamo riusciti, anche se con difficoltà, a riprogrammare la Stagione Concertistica 2020 interrotta e a fine anno ci sarà la XXI edizione del Festival Internazionale del '700 Musicale Napoletano che lo scorso anno ha avuto un enorme successo". Ad inaugurare il programma, il 16 settembre alle ore 20,30 alla Domus Ars, è Cristina Galietto, giovanissima chitarrista napoletana. Vincitrice di numerosi concorsi internazionali, Galietto propone al pubblico una selezione di brani classici. A seguire, il 23 settembre sempre alle 20.30, il concerto "Ars Contemporanea" con Max Fuschetto all' oboe, Enzo Amato alla chitarra midi, Enzo Oliva al pianoforte, Pasquale Capobianco alla chitarra elettrica, Cosimo Morleo voce. Musiche di Fuschetto, Amato, Morleo, Paisiello. Domenica 27 settembre ore 11,30 sarà protagonista "La scuola napoletana del XX secolo" con Di Giacomo e il suo tempo: Costa, Tosti, De Curtis e Pilati. Sul palco il mezzosoprano Gabriella Colecchia, Gianni Gambardella al pianoforte e Giovanni Allocca voce recitante La matinée, che vede protagonista una delle voci più interessanti del panorama nazionale, nasce dal desiderio di rendere più vive culturalmente le mattinate domenicali napoletane. (segue) (Ren)