Scuola: Masucci (Fit-Cisl), in vista riapertura serve pianificazione attenta mobilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In secondo luogo - aggiunge Masucci - riteniamo cruciale che venga attuata una politica di differenziazione degli orari per quanto riguarda le scuole, gli uffici e ogni altra attività, per evitare il traffico e il sovraffollamento sui mezzi. A questo ultimo riguardo, a fronte del taglio del 20 per cento della capienza, mancano all'appello 500 vetture: riteniamo quindi importante il coinvolgimento fattivo dei privati oltre al coinvolgimento, tramite accordo, delle compagnie di taxi e Ncc per le fasce critiche di servizio". "C'è poi un tema cruciale - sottolinea - che riguarda la sicurezza sui mezzi: non può essere scaricato sugli autisti, già impegnati alla guida, l'onere di verificare quante persone salgono a bordo. Ne va della tutela della salute collettiva e di quella personale di lavoratori che sono troppo frequentemente oggetto di insulti e aggressioni. Sollecitiamo l'adozione di tecnologie per il monitoraggio delle presenze, e la partenza di un iter assunzionale che preveda il coinvolgimento di 'facilitatori' preposti specificamente a un incarico che in questo momento è importante e delicato", conclude il segretario di Fit Cisl Lazio. (Com)