Referendum: Laboccetta, direttivi Polo Sud, Centro studi Pietro Golia e Controcorrente dicono No all'unanimità

- “Il Centro studi Pietro Golia di Napoli rappresentato dal professor Luigi Branchini, la casa editrice Controcorrente con il giornalista Mauro Finocchito ed il Movimento di opinione Polo Sud, coordinato dall'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta hanno riunito i rispettivi direttivi per decidere la posizione da assumere rispetto al referendum del prossimo 20 settembre. La linea del No è emersa all'unanimità". E' quanto hanno dichiarato in una nota congiunta, Luigi Branchini, Mauro Finocchito e Amedeo Laboccetta. "Daremo il nostro convinto contributo al fronte del No - hanno proseguito - per fermare l'onda demagogica che ha già prodotto gravi disastri nel Parlamento italiano. Noi crediamo nel primato della Politica e non possiamo tollerare che prevalga, ancora una volta, l'istrionismo grillino". (Ren)