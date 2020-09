Imprese: da Unicredit 400 mila euro per Consorzio Mestieri Puglia con garanzia del Fondo centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Unicredit ha finalizzato un'operazione di finanziamento a impatto sociale da 400 mila euro a sostegno di Consorzio Mestieri Puglia: l'iniziativa è la prima realizzata dal programma Social impact banking della banca nel Sud Italia, con garanzia del Fondo centrale di garanzia, all'interno del decreto Liquidità. Stando al relativo comunicato stampa, il finanziamento è finalizzato a sostenere gli investimenti per la crescita del consorzio, in particolare per l'avviamento di nuove sedi sul territorio pugliese e il sostegno all'infrastrutturazione tecnologica delle stesse, con l'obiettivo di estendere la platea target dei servizi di Mestieri Puglia a 200 accompagnamenti al lavoro annui. Il finanziamento, prosegue la nota, andrà inoltre a sostenere anche il "Progetto Match Point", in fase di avvio, con l'obiettivo di promuovere tra i 200 nuovi contratti di lavoro annui previsti, una quota pari o superiore a 20 nuovi contratti di lavoro destinati a beneficiari appartenenti a categorie svantaggiate o in condizione di fragilità sociale. "Con questo finanziamento sosteniamo una valida realtà del territorio pugliese che, con la sua attività, svolge un'azione meritoria per favorire l'accesso alle politiche attive del lavoro di giovani e di persone in condizione di fragilità sociale per diminuire il divario sociale: siamo convinti che la vicinanza al territorio di Unicredit si manifesti anche attraverso iniziative come questa che hanno un impatto sociale positivo verso la comunità pugliese", ha commentato Annalisa Areni, regional manager di Unicredit per il Sud.