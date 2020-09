Coronavirus: in Sardegna potranno effettuare il tampone anche i laboratori privati accreditati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i cittadini si prospetta quindi la possibilità di effettuare più facilmente i controlli anti-Covid: "Nel rispetto di quelle che sono le direttive finora emanate dal ministero - dichiara l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu - abbiamo ritenuto opportuno dare la possibilità ai laboratori privati accreditati dalla Regione di svolgere un'attività al di fuori degli ordinari controlli della sanità pubblica, consentendo ai cittadini che non hanno i sintomi della malattia di sottoporsi autonomamente e volontariamente al test. Oltre a dare uno strumento di sicurezza in più utilizzabile da chiunque lo desideri, rispondiamo all'esigenza di tutte quelle persone che per particolari motivi, di lavoro o per spostamenti all'estero, necessitano di avere libero accesso ai tamponi". (segue) (Rsc)