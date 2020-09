Campania: Ciarambino, prima i vigili ora l'antiriciclaggio, per questo De Luca voleva elezioni subito?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prima l'indagine sui vigili di Salerno promossi e trasferiti con aumento di stipendio, adesso le verifiche dell'antiriciclaggio che si allargano anche al rampollo di famiglia". Lo ha dichiarato la candidata del Movimento 5 stelle alla presidenza della Regione Campania Valeria Ciarambino. "Viene il sospetto - ha proseguito Ciarambino - che la fretta con la quale, nei mesi scorsi, De Luca abbia smosso mari e monti per anticipare a prima possibile la data delle elezioni fosse collegata proprio al timore che questi scheletri, per quanto tenuti ben nascosti fino a oggi, presto o tardi sarebbero usciti dall'armadio. Oggi del governatore uscente scopriamo la virtù della generosità, che lo induce a pagare la sua casa principesca con vista sul reame di Salerno molto più del valore reale pattuito e che dal conto di famiglia spunterebbero trasferimenti di somme importanti sull'asse Lussemburgo-Italia. Ombre fosche sull'uomo nelle cui mani rischiamo di affidare ancora una volta le centinaia di milioni in arrivo con il recovery fund, buona parte delle quali destinate alla sanità, e dunque a salvare la vita dei cittadini della Campania", ha concluso. (Ren)