Sardegna: Cagliari si candida come capitale europea del verde ma esplodono polemiche per il taglio di alcuni alberi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In città sono oltre ottanta (su un totale di 15 mila) gli alberi "malati" o in "fin di vita" secondo le prime verifiche tecniche. Il primo lotto di interventi riguarderà alberi di grandi e medie dimensioni distribuiti in viale Buoncammino, Largo Carlo Felice, viale Trieste e viale Calamosca. Il monitoraggio sta verificando la situazione di 1060 alberi e 80 sono già risultate in classe D (gravità estrema). Zone ad alto rischio sono anche quelle di via Cugia, viale Diaz, cimitero di Bonaria. Previsti interventi anche via Scano, via Dante, viale Colombo. Le polemiche contro il taglio delle piante in viale Buonacammino sono state scatenate dagli ambientalisti del Grig (Gruppo di intervento giuridico): "Nessuna ordinanza contingente e indifferibile per ragioni di incolumità pubblica presente sul sito web istituzionale del Comune di Cagliari e nessuna spiegazione – ha detto il presidente dell'associazione, Stefano Deliperi - solo il rumore delle motoseghe. L'intero viale è tutelato con vincolo paesaggistico e con vincolo storico-culturale, ma soprattutto Cagliari ha bisogno di alberi, di verde pubblico, non di motoseghe". (segue) (Rsc)