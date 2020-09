Campania: Ciarambino, misure premianti per i comuni che adottano i Puc (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Campania - ha aggiunto Ciarambino - molti comuni sono in dissesto e non possono assumere o pagare nemmeno le esternalizzazioni, e spesso il verde pubblico è trascurato e i rifiuti giacciono per le strade io incentiverò una misura, un bonus, per i comuni che utilizzeranno i percettori del reddito di cittadinanza. Come misura premiante per aver attuato progetti di utilità collettiva in uno degli ambiti di competenza, potrebbero essere previsti, ad esempio, dei contributi per la gestione delle biblioteche comunali nel caso di progetti rientranti nell'ambito culturale e artistico, o nel caso di progetti attinenti all'ambiente prevedere un contributo per l'acquisto di mezzi alternativi agli autoveicoli (biciclette elettriche, monopattini ecc.) e per la costruzione da parte dell'ente locale di piste ciclabili, oppure un contributo per l'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza nelle strade comunali nel caso di progetti in materia di tutela dei beni comuni. Sarebbe importante in un momento come questo poter utilizzare queste persone nelle scuole per aiutare a mantenere il distanziamento dei ragazzi e ad attuare tutte le misure di sicurezza. Sarebbe scellerato in Campania non utilizzare questa opportunità", ha concluso. (Ren)