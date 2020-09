Coronavirus: Verdoliva (Asl Na1), dal 13 agosto eseguiti tamponi su circa 13.500 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come Asl Napoli 1 centro dal 13 agosto abbiamo eseguito tamponi su circa 13.500 persone. Sono numeri da brivido se pensiamo che tutto è partito solo il 13 agosto". Fornisce numeri e dati il direttore dell'Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva intervenendo alla trasmissione "Barba e capelli" in onda su Radio Crc Targato Italia. "L'Asl Napoli 1 – ha continuato Verdoliva - da sola poteva processare non più di 500 tamponi al giorno perché reagenti e macchine non sono immediatamente alla portata. Solo ieri la Napoli 1 ha effettuato 8mila tamponi. Abbiamo messo in rete i laboratori privati perché non potevamo far attendere i nostri utenti più di 48 ore e ieri abbiamo azzerato alcuni ritardi con tamponi che attendevano dal 23 agosto. Da ieri possiamo comunicare esito dopo 36 ore". Verdoliva ha chiesto scusa per i ritardi e ha spiegato come funziona il percorso di un tampone: "il processo di comunicare l'esito di un tampone è complesso perché innanzitutto va eseguito, portato in laboratorio, processato, certificato e messo in piattaforma. Da questo va poi comunicato. In piattaforma permette ai nostri medici di medicina generale e comunicarlo agli utenti. In questa catena basta che si spezza un anello e si verifica il ritardo. È una macchina complessa, su circa 22mila tamponi ci sono alcuni casi di estremo ritardo e su questi possiamo solo chiedere scusa perché siamo sempre puntuali ma sappiamo che si crea malumore per gli utenti e dispiacere da parte nostra non essere performanti". (segue) (Ren)