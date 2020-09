Napoli: tenta truffa dello spechietto, arrestato 34enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione di Sant’Anastasia (Na) hanno arrestato per truffa aggravata un 34enne pregiudicato di Pomigliano D’Arco. L'uomo stava percorrendo via Pomigliano a bordo della sua utilitaria quando ha simulato un danneggiamento del suo specchietto retrovisore. Individuata la vittima, un 81enne del posto, ha finto lo scontro tra le auto. Avvicinatosi all'anziano gli ha suggerito di evitare il coinvolgimento delle assicurazioni, proponendo di risolvere la cosa con 100 euro per ripagare il danno. L’anziano è inizialmente caduto nella truffa del 34enne e consegnato il denaro. Tuttavia i passanti che hanno assistito alla scena hanno segnalato l'accaduto ai militari che hanno individuato il soggetto con ancora in mano il denaro appena consegnato dall’anziano. L'uomo è stato quindi arrestato e posto ai domiciliari. (Ren)