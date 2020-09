Napoli: corruzione in ditta rifiuti di Bacoli, misure cautelari per 2 dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia di finanza di Giugliano ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 6 persone, tra queste 2 sono operai della Flegrea lavoro spa, la partecipata del Comune di Bacoli incaricata della gestione dei rifiuti nella città. Dalle indagini condotte dai finanzieri della Tenenza di Baia sarebbe emerso un sistema di corruzione nel quale sono implicati alcuni dipendenti dello smaltimento di gestione dei con la complicità di altri soggetti. Gli operatori ecologici avrebbero ritirato privatamente i rifiuti da alcuni commercianti e ristoratori del comune flegreo dietro corrispettivo economico. Per far ciò i dipendenti della partecipata si sarebbero avvalsi anche di personale estraneo alla ditta e della complicità di alcuni dipendenti dell'impianto di Giugliano in Campania. I rifiuti raccolti sarebbero stati scaricati anche in alcuni siti autorizzati con conseguente onere economico per la stessa Flegrea lavoro spa.(Ren)