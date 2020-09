Sardegna: la Regione agli Atenei, "più corsi di specializzazione per gli insegnanti di sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più corsi di formazione e qualificazione professionale per gli insegnanti, per il conseguimento delle specializzazioni per le attività di sostegno. Lo ha chiesto l'assessore regionale alla Pubblica istruzione, Andrea Biancareddu, ai ai due rettori delle Università di Cagliari, Maria Del Zompo e di Sassari, Massimo Carpinelli. La richiesta dell'esponente dell'esecutivo regionale agli atenei sardi è motivata, come spiega l'assessore Biancareddu, dalla "grave e diffusa carenza di docenti specializzati per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado nel territorio regionale. L'esigenza è quella di sopperire a una grave carenza di personale specializzato. La carenza ormai cronica di specializzati rischia di mettere in seria difficoltà molte famiglie che hanno la necessità di dare ai loro figli portatori di patologie complesse". (segue) (Rsc)