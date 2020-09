Coronavirus: in Sardegna potranno effettuare il tampone anche i laboratori privati accreditati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di permettere ai laboratori accreditati della Sardegna di eseguire il tampone non farà venir meno il ruolo centrale della sanità pubblica: "Chiunque abbia il sospetto di essere entrato in contatto con un caso positivo - spiega Nieddu - o riscontri sintomi compatibili con il Covid, dovrà rivolgersi alle strutture pubbliche ed essere preso in carico da queste secondo le modalità previste e messe in campo sin dall'inizio dell'emergenza sanitaria". I laboratori privati che vorranno offrire il servizio di test molecolare con tampone dovranno fare specifica manifestazione di interesse alla Regione certificando i propri requisiti e avranno l'obbligo di comunicare dati ed eventuali positività riscontrate al sistema sanitario pubblico per consentire l'attivazione di tutte le misure necessarie alle indagini epidemiologiche e di prevenzione. (Rsc)