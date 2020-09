Piemonte: De Cillis (Corecom), pronti a confrontarci con giunta su mancata ricezione segnale Rai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Apprendo con grande piacere che il Consiglio regionale, con un ordine del giorno approvato ieri, ha sollevato nuovamente con forza il problema della mancata ricezione Rai in molte zone del Piemonte, tema su cui siamo da sempre molto sensibili. Come Corecom Piemonte abbiamo organizzato, nei mesi passati, diverse iniziative sui territori per trovare insieme al servizio televisivo pubblico una soluzione ai problemi che ancora permangono. Su questo fronte il Corecom è e sarà molto attivo". Lo afferma Alessandro De Cillis, presidente del Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte. "Sono certo - aggiunge - che la collaborazione con la Giunta darà ulteriore forza a questa battaglia, come Comitato regionale per le Comunicazioni siamo immediatamente disponibili a confrontarci e operare insieme per arrivare a una soluzione, anche andando nelle aree che presentano queste complessità. Non solo. Il sistema dell’informazione locale è essenziale per mantenere vivi i territori e fornire ai loro abitanti il flusso di corretta informazione che è diventata ancora più vitale nel corso dell’ultimo anno. L’emergenza Covid ce lo ha dimostrato, se ancora ce ne fosse bisogno. Ora non possiamo più permetterci ritardi”.(Rpi)