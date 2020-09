Scuola: Persico (+Campania in Europa), riaprire alberghiero di Qualiano, studenti non possono più aspettare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra quindici giorni riapriranno le scuole in Campania. La saggia scelta del Presidente della Regione, offrirà a studenti, professori e personale scolastico, quella ripresa tanto sognata e auspicata, dopo i lunghi mesi di lockdown. Purtroppo però, sono costretta a registrare, che non sarà così sull'intero territorio regionale: ancora forti ritardi in alcune aree, soprattutto della Provincia di Napoli. A Qualiano, l'Istituto alberghiero sarà inaugurato il 24 settembre, ma non si conosce ancora quando effettivamente ripartità l'anno scolastico". Lo ha dichiarato Carolina Persico, capolista di "+Campania in Europa", che domani incontrerà una delegazione di genitori, fortemente preoccupati della mancata riapertura dell'Istituto alberghiero "Minzoni". "Non è possibile perdere ancora tempo - ha proseguito Persico - I ragazzi chiedono di entrare in classe. Sarà mia premura compulsare la Città Metropolitana di Napoli, per verificare quali sono i tempi effettivi e le modalità per riapertura dell'istituto scolastico". (Ren)