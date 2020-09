Regionali: Chiacchio (Iv) presenta candidatura con Rosato, aprire tavolo per tutelare settore giochi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad accogliere le istanze dell'intero settore giochi, il vice presidente della Camera dei deputati, Ettore Rosato: "La politica deve concentrarsi sulla lotta a chi offre gioco in maniera illecita e non con chi, come partner dello Stato, offre un servizio assolutamente legale e che merita rispetto come ogni altra attività economico. L'importante è trovare il giusto punto di equilibrio tra le esigenze del settore e quello dello Stato". Il vice presidente della Camera ha risposto sugli aiuti alle imprese di gioco in vista della prossima Legge di Bilancio: "c'è stata una fase nella quale serviva l'assistenza, oggi c'è un altro tipo di emergenza, quella economica. Servono misure che facciano ripartire le imprese e di conseguenza l'economia. I soldi spesi in precedenza per cassa integrazione, reddito di cittadinanza, ecc devono andare alle imprese che saranno così in grado di pagare interamente i salari ai dipendenti e, con l'aiuto dello Stato, rilanciare la propria attività e sopperire, almeno in parte, alle mancate entrate dipendenti dall'emergenza sanitaria. Insomma bisogna aiutare chi fa impresa non con l'assistenzialismo ma con sostegni concreti per rimettere in moto le attività economiche". (Ren)