Imprese: da Unicredit 400 mila euro per Consorzio Mestieri Puglia con garanzia del Fondo centrale (2)

- “Spingere l’identità della cooperazione sociale nel campo dei servizi per il lavoro è il nostro obiettivo, con lo scopo preciso di rinnovare il nostro impegno professionale verso obiettivi di inclusione sociale e lavorativa di persone che vivono in condizione di fragilità: nei prossimi anni intendiamo organizzare la nostra impresa sociale perché possa, forte dei valori costitutivi, diventare un soggetto apprezzato per la capacità di soddisfare i bisogni dei cittadini più deboli che incrociano i nostri sportelli territoriali”, ha aggiunto Vito Genco, presidente del Consorzio Mestieri Puglia. “Decidere di fare impresa, avendo quale mission l’occupazione delle persone maggiormente fragili, in una fase storica in cui le economie dei vari paesi sembrano potersi affrancare dal lavoro stesso, rappresenta per noi una sfida tesa ad affermare, in direzione ostinata e contraria, l’etica del lavoro e la sua importanza nella costruzione di comunità coese ed inclusive”, ha concluso. (Com)