Concerti: "All that's jazz" di Maria Rosaria De Medici sabato a Somma Vesuviana (Na)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 12 settembre ore 20, il Teatro Cerca Casa e l'associazione "Il torchio" presentano presso Il torchio di Somma Vesuviana (via Colonnello Aliperta - parco degli aromi), "All that's jazz. Un viaggio musicale", concerto-spettacolo ideato e interpretato da Maria Rosaria De Medici, accompagnata dal pianoforte di Mariella Pandolfi e dal contrabbasso di Massimo Mercogliano. "All that's jazz" è un viaggio musicale nato dalla passione di Maria Rosaria De Medici, volto noto del giornalismo italiano e interprete jazz. Si tratta di un racconto, in parole e musica, delle tappe e dei volti che hanno fatto la storia di questo genere musicale. Il progetto, che nasce con la collaborazione musicale del polistrumentista Luca Chiaraluce, racconta infinite storie che appaiono sulla scena evocate dalle note degli standard jazz, dai tunes originali ai classici dell'american songbook, e dai ritmi della bossanova. Le storie di canzoni si allacciano alle storie di persone che hanno vissuto la musica jazz. Maria Rosaria De Medici ha raccntato: "All that's jazz è un viaggio sulle onde del 'suono dei continenti' perché è il mare quello che unisce. Lungo le rotte oceaniche si incrociano navi cariche di suoni... Vengono dall'Africa e dall'Europa e vanno verso il 'mondo nuovo'. Da New Orleans a Salvador de Bahia i suoni della tradizione americana si portano dentro le radici africane e le influenze europee. All that's jazz". (Ren)