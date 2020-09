Coronavirus: Verdoliva (Asl Na1), dal 13 agosto eseguiti tamponi su circa 13.500 persone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 24 agosto è partito il progetto Scuola sicura a cui si aggiungono gli attracchi settimanali di Msc crociere, la riapertura dei tribunali e il comando dei vigili del fuoco: "con tutti i test rapidi – ha proseguito Verdoliva - con 5.800 docenti solo la Napoli 1 è al 37 per cento con i medici di medicina generale. Abbiamo 98 docenti positivi ai test rapidi, 68 esitati con i tamponi e sono negativi. Poi con Msc ogni martedì tamponiamo tutti gli sbarcati e gli imbarcati che sono 600, mentre gli sbarcanti sono 80. Ora c'è l'ordinanza numero 70 di ieri del presidente De Luca che rende obbligatorio i test sierologici ai docenti". Per quanto riguarda personale e mezzi ecco altri dati: "avevamo 4 automezzi di Unità speciale assistenziale sul territorio e sono diventati 16 in azione contemporaneamente in città per i tamponi domiciliari di prima e seconda guarigione. Significa avere 2 a bordo e 32 in giro nella città di Napoli. È uno sforzo importante, stiamo riconcentrando tutte le nostre azioni sul covid. Dovremo andare anche a sostenere il diritto al voto dei cittadini con il Comune e la Prefettura. Sono giorni a venire molto delicati con il numero dei ricoverati che continua a salire. Il Covid center dell'Ospedale del mare era a 23 pazienti su 24 posti, quello del Loreto Mare a 28 su 30 dove stiamo pensando di riattivare 10 posti letto per portarlo a 40. C'è uno sforzo enorme ed è giusto che un utente che non ha tempi giusti di attesa lo metta in evidenza e il giornale lo porti in evidenza ma è anche giusto poter spiegare il lavoro che stiamo facendo". (Ren)