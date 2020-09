Salerno: Angrisani, sequestro centro salute mentale Sarno esempio cattiva gestione di De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ecco l'ennesima dimostrazione dell'inefficienza del sistema sanitario regionale. È notizia di oggi che a Sarno, nella giornata di ieri, i carabinieri del reparto Nas, hanno posto sotto sequestro il centro di salute mentale di via Sarno-Palma perché la struttura avrebbe presentato carenze di natura strutturale e mancanza di documenti legati all'autorizzazione sanitaria". Lo ha dichiarato la senatrice Luisa Angrisani in merito alla chiusura del centro di salute mentale di Sarno. "La gestione del Centro - ha proseguito Angrisani - ricade nell'ambito delle competenze del Dipartimento di Salute mentale dell'Asl Salerno. Questo è l'esempio di come viene gestita la sanità dal governatore De Luca. Questo è il modo in cui vengono gestiti i servizi pubblici secondo la politica sanitaria di De Luca, un vero fallimento. A pagarne le spese purtroppo saranno i cittadini che hanno bisogno di cure e le loro famiglie che saranno costretti, dopo questa chiusura, a recarsi a Pagani o a Mercato San Severino. I cittadini della Campania hanno la possibilità di dare una svolta a questo sistema che con scandali e cattiva gestione mostra ogni giorno che il sistema sanitario di De Luca è totalmente inadeguato. Il 20 settembre la Campania ha bisogno di una svolta perché situazioni come quelle accadute a Sarno non devono più accadere", ha concluso. (Ren)