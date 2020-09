Napoli: De Luca presenta progetti per la città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi Vincenzo De Luca ha presentato i 10 progetti per per la città di Napoli. "L'obiettivo per noi sarà uno solo per Napoli: il lavoro - ha dichiarato il governatore presso il punto stampa - Per realizzare così una riqualificazione e una crescita in vivibilità". La prima proposta illustrata da De Luca ai giornalisti riguarda la realizzazione del lungomare a Napoli est: "A San Giovanni anziché mettere pile di container vogliamo realizzare tre chilometri di lungomare. Finanzieremo anche il ripascimento di quel tratto di lungomare". "La Regione - ha sottolineato De Luca - si impegna a finanziare questi progetti". Nei programmi del governatore anche la riqualificazione di corso Garibaldi, "area d'ingresso della città di Napoli deve essere un pezzo d'Europa"; segue poi l'unificazione di tutte le aziende di trasporti della città in un unico grande ente. Attenzione anche al verde cittadino: "La Regione si impegna a finanziare la riqualificazione di tutti i parchi pubblici cittadini, e se necessario anche a gestirli". Per Bagnoli il governatore propone "di realizzare un Polo dell'audiovisivo e cinematografico nell'ex Base Nato". "Quello che ci impegniamo a fare - ha concluso De Luca - lo realizzeremo davvero". (Ren)