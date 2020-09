Coronavirus: attesa ordinanza governatore, ipotesi test Covid per chi arriva in Sardegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Test anti-Covid per chi arriva in Sardegna. Sarebbe questa una delle misure previste nella nuova ordinanza che il governatore Christian Solinas e che sarà firmata nelle prossime ore. C'è il parere del Comitato tecnico scientifico: il presidente della Regione sembra orientato a percorrere la strada dei test per chiunque arrivi nell'Isola. In buona sostanza, come accade in altre regioni, i passeggeri dovranno effettuare il test prima di partire e, se questo non è possibile, lo dovranno fare in Sardegna a spese della Regione. I test prescelti potrebbero essere quelli antigenici, più precisi nei risultati e più rapidi rispetto ai sierologici, visto che il risultato può arrivare in appena 15 minuti. Potrebbero essere previste deroghe per i soggiorni brevi. Intanto in Sardegna preoccupa in particolare la situazione del paese barbaricino di Orgosolo dove il numero di positivi, 19, è elevato rispetto al numero dei residenti, 4.200. Fra i positivi ci sono anche quattro bambini in età scolare, dati resi noti dal sindaco Dionigi Deledda. Il focolaio di Orgosolo è stato scoperto due settimane fa. Ora si teme per l'apertura delle scuole: il 22 settembre torneranno in aula 365 studenti delle primarie e delle secondarie per quali il sindaco Deledda chiede l'effettuazione di test sierologici in aggiunta a quelli che verranno fatti agli insegnanti. (Rsc)