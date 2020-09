Abruzzo: Blasioli, su rimborso libri scolastici 2020/21, ritardo Regione fa slittare bando Comune (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le ragioni di questo ritardo - continua Blasioli - sono da attribuire alla regione Abruzzo che già dal maggio poteva procedere con la ripartizione delle somme ai Comuni e con l'indicazione dei criteri per accedere al rimborso totale o parziale dei libri di testo, ma ad oggi non lo ha fatto e non ha consentito ai Comuni di utilizzare le somme residue. Tutto bloccato, insomma. Con la pandemia c'era da aspettarsi una premura diversa sui tempi delle procedure, invece il comune di Pescara e tanti altri enti sono costretti a scontrarsi con la lentezza e l'insipienza della giunta regionale che, seppure politicamente amica, non solo ritarda ma addirittura blocca i Comuni virtuosi che vorrebbero anticipare le somme necessarie, salvo riprenderle tra qualche mese. Eppure si tratta di problemi che investono la comunità, quella in maggiore sofferenza, che dovrebbe essere in cima alle preoccupazioni di chi governa, ma che, finite le campagne elettorali, sconta sempre il duro confronto della realtà di chi per farsi eleggere promette, ma poi, una volta classe dirigente, alle prese con la realtà, non sa dove mettere le mani". (Gru)