Coronavirus: Piemonte, temperatura dei figli sul diario di scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Novità in Piemonte in vista del nuovo anno scolastico, in partenza lunedì prossimo. Le famiglie avranno l'obbligo di scrivere sul diario o su appositi moduli la temperatura dei figli che vanno a scuola. Il presidente della Regione, Alberto Cirio, in serata firmerà un'ordinanza ad hoc. Un documento che raccomanderà comunque alle scuole di misurare la temperatura prima dell'ingresso. Se la scuola non è nelle condizioni di farlo allora scatta l'obbligo per le famiglie di autocertificazione della rilevazione della temperatura. Se lo studente si presenta senza autocertificazione, la scuola avrà l'obbligo di misurare la febbre. (Rpi)