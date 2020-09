Napoli: Ruotolo, manifesto comizio Salvini, grave affronto alla città delle Quattro giornate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il manifesto del comizio di Salvini indica 'Piazza della posta' e non piazza Matteotti si tratta di un Grave affronto alla città delle Quattro giornate ed è pericoloso messaggio”. Lo ha dichiarato il senatore Sandro Ruotolo del Gruppo misto in un post. Il riferimento è all'iniziativa elettorale di venerdì del leader della Lega a Napoli. "Per noi napoletani e per tutti gli antifascisti quel riferimento rappresenta uno sfregio in piena regola - ha detto Ruotolo - perché sappiamo tutti benissimo chi era Giacomo Matteotti e per noi quella è da sempre piazza Matteotti. Chi ha una certa età, ricorda perfettamente i manifesti del Msi che invece la chiamavano piazza della Posta. Quello di Salvini e della Lega è un richiamo sottile che guarda a quel mondo e lo sdogana. Ecco perché questa destra sovranista ci fa paura", ha concluso. (Ren)