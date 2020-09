Avellino: Aliberti (Noi campani), agenti Polizia penitenziaria dona mille euro a ospedale Frangipane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È un gesto che assume un significato importante. Questi lavoratori, ancora una volta, si distinguono per umanità e altruismo". Così Bruno Aliberti, ex direttore sanitario di diversi istituti penitenziari e ora candidato nelle liste di Noi Campani con Mastella ha espresso apprezzamento per la donazione di mille euro da parte degli agenti di Polizia penitenziaria all'ospedale Frangipane. "Ho avuto la fortuna di operare fianco a fianco con persone di altri tempi - ha proseguito - che si distinguono per valori e che meritano certamente apprezzamento e stima per quello che fanno ogni giorno. Lo stesso Stato, infatti, dovrebbe avere maggiore attenzione verso chi fa poco rumore, ma svolge un grande lavoro per la comunità. Questi agenti, nonostante sono diversi anni che ho lasciato l'incarico di direttore sanitario sul Tricolle, per me resteranno sempre una seconda famiglia". (Ren)