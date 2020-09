Scuola: Masucci (Fit-Cisl), in vista riapertura serve pianificazione attenta mobilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Serve una strategia articolata e ben pianificata sul trasporto pubblico locale per rispondere in modo efficace alle esigenze di mobilità della cittadinanza e per la tutela degli addetti al settore. In questo senso, auspichiamo un'azione coordinata e sistemica di tutte le parti coinvolte, che scongiuri interventi frammentati: da tempo sollecitiamo a questo scopo la costituzione di un Osservatorio regionale della Mobilità quale luogo di pianificazione strategica". E'quanto ha dichiarato il Segretario Generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci, nel corso di una call che si è tenuta ieri tra i sindacati e l'assessorato ai lavori pubblici e Tutela del territorio, Mobilità della Regione Lazio sui trasporti alla luce della prossima ripartenza delle scuole. "A nostro parere – ha proseguito -, è necessario ottenere in tempi brevi una mappatura dei trasporti basata su dati empirici reali e non previsionali, per poi agire con puntualità ed efficacia. In poche parole, le prime settimane di ripresa scolastica dovrebbero servire a comprendere veri nodi critici e i punti di forza riguardanti il trasporto sul territorio, per rimodulare i servizi e riequilibrare le corse, riorganizzare le tratte, magari 'approfittando' del momento consultazione elettorale che prevederà la chiusura di molte scuole". (segue) (Com)