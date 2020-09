Campania: Csa Salerno, inchiesta su governatore e vigili urbani, abbassiamo toni campagna elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci troviamo davanti a una campagna elettorale dal clima avvelenato. Un clima così negativo che la stampa, dimenticando le proprie regole deontologiche, ha deciso di inserire i nomi di quattro lavoratori non indagati dalla Procura di Napoli ma che hanno la colpa di aver accettato un incarico fiduciario con un relativo aumento di stipendio". Lo ha detto Angelo Rispoli, segretario della Csa Salerno. "L'aumento di stipendio è temporaneo - ha proseguito Rispoli - vista la natura della nomina, quello che resterà sono i nomi dei colleghi finiti su diverse edizioni, online e cartacee, di testate giornalistiche. Una gogna di cui potevamo fare a meno, poiché, lo ribadisco, i quattro agenti in questa inchiesta sono stati ascoltati solo per sommarie informazioni testimoniali. Se il bersaglio è la politica, stavolta sono stati colpiti dei lavoratori. Ecco perché chiedo a tutti i candidati di abbassare i toni fino al termine di questa campagna elettorale. La magistratura farà il suo compito. Evitiamo processi a persone che non sono nemmeno indagate. Basta cercare lo scandalo per colpire chi invece ha operato nella trasparenza. Esprimo anche la mia solidarietà al presidente De Luca per questo tentativo di mettere pietre di inciampo in questa sua campagna elettorale. Gli va dato atto che in questi anni ha fatto molte cose", ha concluso il segretario della Csa provinciale. (Ren)