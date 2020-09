Napoli: giovedì a Pimonte presentazione progetto di Microcredito comunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Palummo, ha fatto sapere: "Il microcredito è uno strumento di sviluppo economico che permette l'accesso ai servizi finanziari alle persone in condizioni di povertà ed emarginazione finalizzato all'avvio di un'attività imprenditoriale. Il Comune di Pimonte, a seguito del protocollo d'intesa sottoscritto con l'Ente Nazionale Microcredito intende promuovere lo sviluppo economico incentivando non solo l'imprenditoria, ma anche favorendo l'accesso al microcredito delle imprese con sede operativa nel territorio cittadino. Per coloro che sapranno dimostrare capacità e volontà nel produrre progetti imprenditoriali saranno elargiti dei contributi sui microcrediti concessi dagli istituti bancari convenzionati". L'evento è stato realizzato in sinergia con l'Ente nazionale per il microcredito, l'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Torre Annunziata e la Banca di Credito Coperativo di Scafati e Cetara. (Ren)