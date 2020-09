Regionali: M5s, domani Ciarambino in Campania con ministro Catalfo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani tour in Campania di Valeria Ciarambino con il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo. Appuntamenti previsti per domani, mercoledì 9 settembre, della candidata del Movimento 5 stelle alla presidenza della Regione Campania Valeria Ciarambino in compagnia del ministro del Lavoro Nunzia Catalfo. Alle ore 16.30 a Bacoli, alla Casina Vanvitelliana, incontro con i percettori del reddito di cittadinanza inseriti nei progetti utili alla collettività (Puc). Interverrà il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione. Alle ore 18.30 a Pomigliano d'Arco, in piazza Primavera, evento pubblico su Politiche sociali, Terzo Settore e Politiche Attive del Lavoro. Alle ore 20.30 a San Paolo Belsito, in piazza Castel Nuovo delle Lanze, incontro con gli attivisti e con il candidato sindaco del Movimento 5 stelle Michele Nappi. (Ren)