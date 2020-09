Abruzzo: Pescara, StartImpresa, ultimi giorni per sviluppare propria idea imprenditoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mancano pochi giorni alla chiusura delle iscrizioni per la decima edizione di StartImpresa, il percorso formativo gratuito organizzato da Confindustria Chieti Pescara che prenderà il via il prossimo 18 settembre. Un'occasione per gli aspiranti imprenditori di tutta Italia che possono far pervenire le loro adesioni entro venerdì 11 settembre. In dieci anni di attività, tanti sono stati i progetti che hanno preso forma grazie all'aiuto concreto e fattivo di StartImpresa, iniziativa promossa con dedizione dalla Sezione servizi innovativi. A molti giovani, e non solo, è stata offerta l'opportunità inedita di avviare la propria azienda o start up, vedendosi aprire le porte del mercato e del mondo imprenditoriale. Il corso di formazione specialistica per lo sviluppo della nuova imprenditoria, fornisce gli strumenti per comprendere come costituire un'azienda o una start up di successo impostando e validando un'idea o un progetto d'impresa. L'obiettivo è quello di dare ai partecipanti un'opportunità reale di conoscere il mestiere di imprenditore e di avviare la propria attività. Gli iscritti potranno avvalersi della consulenza di un team multidisciplinare di esperti, composta anche da imprenditori e manager, e avranno a disposizione una vera e propria guida finalizzata al raggiungimento del risultato. (segue) (Gru)