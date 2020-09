Abruzzo: Pescara, StartImpresa, ultimi giorni per sviluppare propria idea imprenditoriale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per partecipare, spiegano gli organizzatori dell'iniziativa, bisogna aver compiuto 18 anni ed essere pronti ad affrontare un nuovo percorso lavorativo con un'idea imprenditoriale tra le mani. Il bando si trova integralmente sul sito web di Confindustria Chieti Pescara. "Il nostro focus è quello di sostenere i giovani che hanno la voglia e le caratteristiche progettuali per fare impresa", spiega Paolo Campana, vicepresidente dell'associazione degli industriali di Chieti Pescara e referente del progetto, "e qui si inserisce a pieno titolo un'iniziativa come StartImpresa che da anni ci consente di far venire a galla le idee migliori e di sostenerle nel loro cammino". Rinnovata e al passo con i tempi, l'edizione 2020 di StartImpresa si svolgerà attraverso un programma di distance learning, su una piattaforma web dedicata. Le lezioni saranno erogate fino al mese di dicembre. Le tematiche riguarderanno il settore economico, finanziario e fiscale, la gestione amministrativa e le forme societarie. Si lavorerà alla stesura del business plan, approfondendo settori come marketing strategico, comunicazione aziendale, public speaking, social media. E poi ancora, opportunità d'investimento, bilancio delle competenze e internazionalizzazione d'impresa. Al termine del percorso formativo, verranno selezionati i cinque finalisti che avranno l'opportunità di incontrare referenti di Venture capital ai quali presentare il proprio progetto d'impresa. (Gru)