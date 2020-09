Ischia: Di Scala (FI), da 5 stelle gravissimo bluff su pelle dei terremotati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'emendamento Giannuzzi al decreto semplificazione, quello col quale la senatrice dei 5 Stelle avrebbe a suo dire risolto tutti i problemi della ricostruzione degli immobili ischitani colpiti dal terremoto del 2017, volumetrie eccedenti incluse, è una clamorosa bufala, una truffa sulla pelle degli sfollati, un insulto all'intelligenza degli ischitani. Altro che, come ha messo nero su bianco, 'il superamento del problema delle difformità edilizie non sanate che ostavano il passaggio al ripristino degli immobili danneggiati'! Nel suo emendamento si dice solo che il contributo spetta anche per le parti relative a aumenti di volume già condonati (bella forza!) e che è escluso invece per i casi di demolizione e ricostruzione. Una fregatura appunto". Lo ha affermato la consigliera regionale campana di Forza Italia, presidente della commissione Sburocratizzazione, Maria Grazia Di Scala, per la quale "a parte il fatto che se un immobile o una parte di esso è già condonato non si capisce per quale ragione non avrebbe dovuto aver diritto ai contributi ordinari sulla ricostruzione, questo emendamento, escludendo dai benefici i casi di demolizione e ricostruzione ,è una truffa bella e buona visto che nella maggior parte dei casi alla demolizione ci ha già pensato il terremoto e che giocoforza andrebbe tutto comunque ricostruito. Capisco le elezioni, la disperazione per un tonfo elettorale, ma giocare sulla pelle dei terremotati è semplicemente vergognoso. Non lo accetto", ha concluso Di Scala.(Ren)