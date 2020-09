Campania: Diana (Lega), ancora roghi vicino a campo rom di Giugliano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una notte di fumo, di roghi e di aria irrespirabile a Giugliano". A denunciarlo è il capolista della Lega alle comunali di Giugliano, Michele Diana. "Siamo stanchi - ha proseguito - Non vogliamo più che dei rom, senza regole e senza alcun rispetto per chi vive in questa terra, uccidano le nostre famiglie con roghi continui. Siamo stanchi. E' il momento di votare la lega in Campania e a Giugliano. Non ne possiamo più, questa è la nostra terra. Zero campi rom, più legalità".(Ren)