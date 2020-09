Coronavirus: Piemonte, potenziata l'Unità di crisi, nuova area dedicata alla scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata firmata ieri dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, una ordinanza che, in vista dell’autunno e dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria, rimodula e potenzia l’Unità di crisi costituita lo scorso 22 febbraio, a poche ore dalla notizia del primo caso in Italia di contagio da Covid-19. L’obiettivo, spiega il Presidente della Regione, è quello di mettere a frutto l’esperienza maturata nella prima fase dell’epidemia ed essere pronti ad affrontare le complessità dei prossimi mesi, a cominciare dalla scuola che rappresenta una assoluta priorità. Proprio al controllo e monitoraggio del sistema scolastico sarà dedicata una specifica area funzionale dell’Unità di crisi, già ampliata nel corso dei primi mesi per rispondere alle numerose esigenze dovute all’evolversi dell’epidemia. Nella nuova configurazione il Commissario generale Vincenzo Coccolo, a cui continueranno a fare capo il coordinamento dell’Unità di crisi e i rapporti con il Governo di gestione operativa della pandemia, sarà affiancato da due coordinatori/commissari per la gestione delle politiche sanitarie e l’area giuridico-amministrativa. (segue) (Rpi)