Coronavirus: Piemonte, potenziata l'Unità di crisi, nuova area dedicata alla scuola (2)

- La gestione delle politiche sanitarie sarà affidata a Carlo Picco, in qualità di direttore del Dirmei, il Dipartimento interaziendale Malattie ed Emergenze infettive costituito dalla Regione nel giugno scorso e all’interno del quale erano già confluite le diverse funzioni sanitarie dell’Unità di crisi, con l’obiettivo di metterne a sistema in modo permanente l’esperienza. L’area di gestione delle politiche sanitarie avrà 17 aree funzionali e un coordinatore per ciascuna di esse. L’Area giuridico-amministrativa sarà guidata, invece, dall’ex pm Antonio Rinaudo e avrà 5 aree funzionali: accanto al coordinamento legale si occuperà della scuola, degli stranieri e della popolazione senza fissa dimora, delle carceri e dei comizi elettorali. Al Commissario generale faranno capo, invece, direttamente le due aree funzionali della Protezione Civile e della Comunicazione istituzionale. (Rpi)