- Oggi alle ore 10 presso la sede nazionale di Federcepicostruzioni in via Galloppo 15, a Salerno, Cepi e Federcepicostruzioni incontreranno il candidato alla presidenza della Regione Campania, Stefano Caldoro. Alle ore 11.30 presso l'Hotel Novotel, via generale Clark, si terrà la presentazione della lista Caldoro Presidente, Nuovo Psi-Udc. (Ren)