Piemonte: difficoltà di ricezione dei canali Rai, Consiglio impegna giunta a risolvere i disagi

- Ieri, in Piemonte, il Consiglio regionale ha approvato un ordine del giorno 137 denominato “Difficoltà di ricezione dei canali RAI in Alta Langa e in altre aree collinari e montane in Piemonte”. Si tratta di un atto politico presentato dal Pd, che impegna la Giunta regionale “ad attivarsi presso ogni competente sede per risolvere il problema che crea disagio a moltissimi cittadini piemontesi che, pur pagando il canone, non sono messi in condizione di usufruire con regolarità dei servizi televisivi Rai”. (Rpi)