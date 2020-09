Coronavirus: commissario Ats Sardegna, situazione preoccupante ma sistema sanitario è pronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione è preoccupante: possiamo solo sperare di aver raggiunto il picco di questa seconda ondata, però ci sono timori per l'autunno. Così Giorgio Steri, commissario straordinario dell'Ats Sardegna, commentando i timori sulla tenuta del sistema sanitario dell’isola. “Il nostro sistema sanitario regge, e si adotteranno delle modifiche: tutti avranno l'assistenza necessaria”, ha spiegato, aggiungendo che ad oggi “abbiamo una pressione simile o superiore a quella di febbraio e marzo con casi meno gravi". Ai microfoni del Tg dell'emittente regionale Videolina, Steri conferma che il virus “non è cambiato ma la differenza rispetto a marzo è che ora lo conosciamo meglio e abbiamo delle terapie che, seppur non specifiche per il virus, evitano tante complicanze soprattutto se vengono somministrate all'inizio della malattia”. I contagi, ha continuato, si diffondono tramite ragazzi giovani che superano facilmente l'infezione ma che lo portano a casa, ai genitori, ai nonni. “Purtroppo sono mancate le misure di sicurezza, le precauzioni che bisogna adottare, distanziamento e utilizzo delle mascherine", ha concluso. (Rsc)